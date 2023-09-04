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В Ростове при ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Ростове при ДТП с грузовиком погибли четыре человека В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Зимовниковском районе Ростовской области РФ погибли четыре человека.
В регионе
4 сентября 2023 г. 00:47
В Ростове при ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Зимовниковском районе Ростовской области РФ погибли четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

"На трассе в Зимовниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей. В результате происшествия погибли четверо человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по факту аварии возбудили дело, прокуратура взяла на контроль ход расследования, а также организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.

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