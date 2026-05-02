В российском регионе при пожаре погибли семь членов одной семьи
В регионе
- 02 мая, 2026
- 08:37
В Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации в результате пожара в частном доме погибли семь человек, включая четверых детей.
Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, трагедия произошла ночью в поселке Высокий города Мегиона.
По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, жертвами пожара стала семья из семи человек.
Предварительной причиной возгорания называется нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
