В российском регионе при пожаре погибли семь членов одной семьи

В Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации в результате пожара в частном доме погибли семь человек, включая четверых детей.

Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, трагедия произошла ночью в поселке Высокий города Мегиона.

По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, жертвами пожара стала семья из семи человек.

Предварительной причиной возгорания называется нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.