İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Rusiyada evdə baş verən yanğında 7 nəfərlik ailə ölüb

    Region
    • 02 may, 2026
    • 08:41
    Rusiyada evdə baş verən yanğında 7 nəfərlik ailə ölüb

    Rusiyada fərdi evdə baş verən yanğın yeddi nəfərin ölümünə səbəb olub.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə Xantı-Mansi muxtar dairəsinin Megion şəhərinin Vısoki kəndində qeydə alınıb.

    Yuqra qubernatoru Ruslan Kuxaruk bildirib ki, yanğında 4-ü uşaq olmaqla 7 nəfərlik ailə vəfat edib:

    "İlkin məlumatlara görə, yanğına elektrik cihazlarından istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarının pozulması səbəb olub".

    Yanğın hadisəsi Rusiya
    В российском регионе при пожаре погибли семь членов одной семьи

    Son xəbərlər

    00:41

    "Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti