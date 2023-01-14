В российский "стоп-лист" вошли главы МИД и генштаба Великобритании

В список персональных санкций, примененных Россией в отношении к Великобритании, входят министр иностранных дел Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув

В список персональных санкций, примененных Россией в отношении к Великобритании, входят министр иностранных дел Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, глава Генштаба Патрик Сандерс и т.д.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии МИД России, размещенном на официальном сайте ведомства.

Со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову отмечается, что в связи с продолжением правительством Великобритании антироссийского курса в январе этого года было принято решение дополнительно включить в российский "стоп-лист" ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства.

Помимо указанных лиц, в список вошли канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Надхим Захави, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности.

"Не видим целесообразности публиковать полный список новых фигурантов нашего решения, тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь. Если от официальных инстанций Соединенного Королевства все же будет проявлен интерес к этому вопросу, то будем готовы информировать британские власти и общественность о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений", - отметила Захарова.