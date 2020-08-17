В России запретили движение АУЕ

ВС РФ признал экстремистской организацией популярное среди молодежи криминальное движение АУЕ - "Арестантский уклад един"

Верховный суд признал движение АУЕ - "Арестантский уклад един" - экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

Как передает Report, об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию также подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как заявили в Генпрокуратуре, решение было принято по иску генерального прокурора Игоря Краснова.

"Сегодня Верховный суд Российской Федерации удовлетворил административное исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации и признал движение "Арестантское уголовное единство" экстремистским, а также запретил его деятельность", — сообщили RT в ведомстве.