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В России запретили движение АУЕ

В России запретили движение АУЕ ВС РФ признал экстремистской организацией популярное среди молодежи криминальное движение АУЕ - "Арестантский уклад един"
В регионе
17 августа 2020 г. 15:11

Верховный суд признал движение АУЕ - "Арестантский уклад един" -  экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

Как передает Report, об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию также подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как заявили в Генпрокуратуре, решение было принято по иску генерального прокурора Игоря Краснова.

"Сегодня Верховный суд Российской Федерации удовлетворил административное исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации и признал движение "Арестантское уголовное единство" экстремистским, а также запретил его деятельность", — сообщили RT в ведомстве.

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