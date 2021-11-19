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В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19

В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19 Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 156, до 9 257 068.
В регионе
19 ноября 2021 г. 12:23
В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19

Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 156, до 9 257 068.

Как передает Report, об этом сообщает в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 37 156 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 439 (6,5%) без клинических проявлений".

За сутки зафиксирован новый максимум смертей пациентов с COVID-19 - 1 254, всего скончались 261 589 человек.

Число выписанных составило 37 004, за все время - 7 956 254 человек.

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