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В России за сутки умер 391 пациент с коронавирусом

В России за сутки умер 391 пациент с коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 702, до 1 903 253
В регионе
14 ноября 2020 г. 12:22
В России за сутки умер 391 пациент с коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 702, до 1 903 253. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий - 21 983 случая за один день - был зарегистрирован в пятницу, 13 ноября.

За сутки в Москве выявили 6 427 заразившихся (28,3% всех случаев в России), в Санкт-Петербурге - 1 852 (почти 8,2%), в Подмосковье - 786 (3,5%), в Нижегородской области - 441 (1,9%), в Карелии - 386 (1,7%), в Архангельской области - 345 (1,5%). Таким образом, на эти регионы пришлась почти половина всех инфицированных, выявленных в стране.

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 18 626, до 1 425 529. В стране четвертый день подряд выписывают более 18 000 пациентов. Максимум, зафиксированный в четверг, 12 ноября, составил 18 811 вылечившихся за сутки. Доля уже выздоровевших россиян, по данным штаба, увеличилась до 74,9%.

Число летальных исходов за сутки возросло на 391 против 411 днем ранее. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 32 834 человека.

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