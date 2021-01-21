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В России за сутки погибли 612 человек с COVID-19

В России за сутки погибли 612 человек с COVID-19 Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 887, до 3 655 839
В регионе
21 января 2021 г. 12:16
В России за сутки погибли 612 человек с COVID-19

За сутки в России подтверждены 612 смертей с COVID-19, за все время умерли 67 832 человека с заболеванием. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 612 смертей... За весь период по России умерло 67 832 человека", - говорится в сообщении.

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 887, до 3 655 839.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 887 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2363 (10,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 655 839 случаев заболевания. Темп прироста 0,6%.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 26 902 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 3 054 218", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Russia sees over 600 COVID-related deaths per day

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