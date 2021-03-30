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В России взорвалось здание, есть погибший и раненые

В России взорвалось здание, есть погибший и раненые Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Зеленодольске в Татарстане, в результате обрушились квартиры на двух этажах, из-под завалов извлечена женщина, еще один человек погиб
В регионе
30 марта 2021 г. 00:51
В России взорвалось здание, есть погибший и раненые

Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Зеленодольске в Татарстане, в результате обрушились квартиры на двух этажах, один человек погиб.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В пресс-службе главы района Михаила Афанасьева в свою очередь заявили, что жителей эвакуировали. "Взрыв был, сейчас там все экстренные службы, в том числе на место выехал глава района Михаил Афанасьев. Сейчас будет сформирован штаб. Всех людей эвакуировали", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве России сообщили, что в результате взрыва также пострадали три человека. Пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.

Взрыв разрушил семь квартир.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiyada yaşayış binasında partlayış olub, ölən və xəsarət alanlar var

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