Лаос станет 29-м государством-членом СВМДА

Лаос подписал основополагающие документы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сделав ключевой шаг к вступлению в организацию. После утверждения решения число государств-членов СВМДА достигнет 29.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, церемония подписания состоялась сегодня в Баку.

В ней приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, вице-премьер и министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай и представитель МИД Казахстана, выступающего депозитарием учредительных документов организации.

В ходе церемонии глава МИД Лаоса подписал Декларацию о принципах, регулирующих отношения между государствами СВМДА, от 14 сентября 1999 года и Алматинский акт от 4 июня 2022 года.

Джейхун Байрамов, Тхонгсаван Фомвихан и Кайрат Сарыбай выступили на мероприятии, подчеркнув значение этого решения для организации. Они поздравили Лаос и выразили добрые пожелания в связи с его предстоящим вступлением в организацию.

Окончательное решение о членстве Лаоса планируется утвердить 15 октября на VII саммите СВМДА в Баку.