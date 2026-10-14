Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Лаос станет 29-м государством-членом СВМДА

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 15:40
    Лаос станет 29-м государством-членом СВМДА

    Лаос подписал основополагающие документы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сделав ключевой шаг к вступлению в организацию. После утверждения решения число государств-членов СВМДА достигнет 29.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, церемония подписания состоялась сегодня в Баку.

    В ней приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, вице-премьер и министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай и представитель МИД Казахстана, выступающего депозитарием учредительных документов организации.

    В ходе церемонии глава МИД Лаоса подписал Декларацию о принципах, регулирующих отношения между государствами СВМДА, от 14 сентября 1999 года и Алматинский акт от 4 июня 2022 года.

    Джейхун Байрамов, Тхонгсаван Фомвихан и Кайрат Сарыбай выступили на мероприятии, подчеркнув значение этого решения для организации. Они поздравили Лаос и выразили добрые пожелания в связи с его предстоящим вступлением в организацию.

    Окончательное решение о членстве Лаоса планируется утвердить 15 октября на VII саммите СВМДА в Баку.

    Лаос станет 29-м государством-членом СВМДА
    Лаос станет 29-м государством-членом СВМДА
    Лаос станет 29-м государством-членом СВМДА
    Лаос станет 29-м государством-членом СВМДА
    Лаос станет 29-м государством-членом СВМДА

    Джейхун Байрамов Тхонгсаван Фомвихан Кайрат Сарыбай Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Фото
    Laos AQEM-ə üzv qəbul edilib
    Фото
    Laos to become 29th CICA member state
    44 - Tezliklə
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