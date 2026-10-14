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    Новак: Корректировка цен на нефтепродукты будет происходить по всему миру

    Энергетика
    • 14 октября, 2026
    • 15:53
    Новак: Корректировка цен на нефтепродукты будет происходить по всему миру

    Россия ожидает корректировки цен на нефтепродукты в мире после начала поставок российского дизеля на рынок.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер РФ Александр Новак.

    "Европа является одним из участников мирового энергетического рынка, в том числе нефти и нефтепродуктов. Поэтому при балансировке спроса и предложения во всем мире будет происходить корректировка цены на нефтепродукты", - сказал он.

    Вчера президент США Дональд Трамп заявил о том, что соглашение между Соединенными Штатами и Россией по дизельному топливу необходимо для мирового рынка, и оно помогло снизить цены.

    Отметим, что 9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов.

    Александр Новак Нефть и нефтепродукты Дизельное топливо Соединенные Штаты Америки (США) Российская Федерация (РФ)
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