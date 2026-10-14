Новак: Корректировка цен на нефтепродукты будет происходить по всему миру

Россия ожидает корректировки цен на нефтепродукты в мире после начала поставок российского дизеля на рынок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер РФ Александр Новак.

"Европа является одним из участников мирового энергетического рынка, в том числе нефти и нефтепродуктов. Поэтому при балансировке спроса и предложения во всем мире будет происходить корректировка цены на нефтепродукты", - сказал он.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил о том, что соглашение между Соединенными Штатами и Россией по дизельному топливу необходимо для мирового рынка, и оно помогло снизить цены.

Отметим, что 9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов.