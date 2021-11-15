В России выявлено свыше 38 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 420, до 9 109 094.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 420, до 9 109 094.

Об передает Report со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,42%.

Число смертей возросло за сутки на 1 211 против 1 219 днем ранее, до 256 597.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после ковида россиян возросло за сутки на 27 972, до 7 812 557. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,8% от общего числа заразившихся.