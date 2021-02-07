В России выявили ячейку ИГИЛ

Пятерых членов ячейки террористической организации ИГИЛ задержали в Ставропольском крае (Россия).
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"На прошлой неделе проводились оперативно-розыскные мероприятия по выявлению террористической ячейки в Ставропольском крае. В результате задержаны пятеро молодых людей, принесших присягу международным террористам из ИГИЛ", - сказал собеседник агентства.
"В настоящий момент проверяется причастность группы к преступлениям террористической направленности, устанавливаются обстоятельства их возможных контактов с террористами", - сказал источник.