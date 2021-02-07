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В России выявили ячейку ИГИЛ

В России выявили ячейку ИГИЛ Пятерых членов ячейки террористической организации ИГИЛ задержали в Ставропольском крае (Россия).
В регионе
7 февраля 2021 г. 12:27
В России выявили ячейку ИГИЛ

Пятерых членов ячейки террористической организации ИГИЛ задержали в Ставропольском крае (Россия).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", среди них, по предварительным данным, есть несовершеннолетние.

"На прошлой неделе проводились оперативно-розыскные мероприятия по выявлению террористической ячейки в Ставропольском крае. В результате задержаны пятеро молодых людей, принесших присягу международным террористам из ИГИЛ", - сказал собеседник агентства.

"В настоящий момент проверяется причастность группы к преступлениям террористической направленности, устанавливаются обстоятельства их возможных контактов с террористами", - сказал источник.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada İŞİD üzvləri saxlanılıb

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