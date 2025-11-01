В России выдворят более 7 тысяч иностранцев за нарушения миграционного законодательства

В Москве из страны выдворят 2,7 тысячи иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. В Подмосковье, по данным местных властей, за аналогичные нарушения планируется выдворить еще 4,3 тысячи человек.

Речь идет о результатах оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025".

"В отношении 2,7 тысячи иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, в том числе свыше 1,3 тысячи помещены в Центр временного содержания", - заявил Васенин журналистам.

По его словам, в рамках операции "Нелегал-2025" принудительно выдворено 803 приезжих, депортировано 43, а шести тысячам иностранцев запрещен въезд в Россию.

Всего на территории Москвы выявлено более 12 тысяч нарушений миграционного законодательства: более 8,3 тысячи иностранцев привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и выезда, 1,3 тысячи - за несоблюдение правил пребывания.

Более одной тысячи мигрантов оштрафованы за нарушения порядка трудовой деятельности, а у работодателей выявлено свыше 1,4 тысячи правонарушений, связанных с незаконным привлечением иностранцев к работе.

Кроме того, в ходе операции выявлено 155 лиц, находившихся в розыске за совершение различных преступлений, из них 21 - в федеральном и 134 - в международном розыске. Ко всем приняты предусмотренные законом меры.