    Moskva vilayətindən minlərlə miqrant deportasiya ediləcək

    Region
    • 01 noyabr, 2025
    • 20:32
    Moskva vilayətindən minlərlə miqrant deportasiya ediləcək

    "Qanunsuz miqrant" əməliyyatından sonra 4 300-dən çox əcnəbi Moskva vilayətindən deportasiya ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Lenta.ru"ya regional Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, "Qanunsuz miqrant" əməliyyat-profilaktiki tədbiri zamanı 15 705 inzibati xətanın qarşısı alınıb.

    Moskva miqrant Rusiya
    В России выдворят более 7 тысяч иностранцев за нарушения миграционного законодательства

