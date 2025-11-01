Moskva vilayətindən minlərlə miqrant deportasiya ediləcək
Region
- 01 noyabr, 2025
- 20:32
"Qanunsuz miqrant" əməliyyatından sonra 4 300-dən çox əcnəbi Moskva vilayətindən deportasiya ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Lenta.ru"ya regional Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, "Qanunsuz miqrant" əməliyyat-profilaktiki tədbiri zamanı 15 705 inzibati xətanın qarşısı alınıb.
