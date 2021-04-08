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В России на территории воинской части вспыхнул пожар

В России на территории воинской части вспыхнул пожар В одном из российских воинских частей в Дагестане произошел пожар
В регионе
8 апреля 2021 г. 04:58
В России на территории воинской части вспыхнул пожар

В одном из российских воинских частей в Дагестане произошел пожар - загорелся танк.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Боевую машину оперативно потушили. Обошлось без пострадавших.

"Седьмого апреля 2021 года около 23:00 на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка. Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.

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