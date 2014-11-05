В России утвержден сертификат для трудовых мигрантов

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Министерство образования и науки России утвердило форму сертификата, который мигранты будут получать после сдачи нового комплексного экзамена на знание истории, права и русского языка. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, соответствующий приказ подготовлен ведомством.

С 1 января 2015 года сертификат станет обязательным для легального трудоустройства мигрантов, получения разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Для получения разрешения на работу нужно будет правильно ответить как минимум на 30% вопросов каждого из тестов. Экзаменационные модули содержат по 20 заданий.