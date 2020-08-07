В России уничтожили террориста

В ходе перестрелки правоохранителей с боевиками в российском городе Назрань (Республика Ингушетия) был убит один из террористов

В ходе перестрелки правоохранителей с боевиками в российском городе Назрань (Республика Ингушетия) был убит один из террористов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Один из участников незаконного вооруженного формирования ликвидирован. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет", — сказал собеседник агентства.

К настоящему времени активная фаза боя окончена, отметил источник.

Ранее стало известно в районе Назрани в Республике Ингушетия идет перестрелка между неизвестными боевиками и российскими правоохранителями. Был введен режим КТО, местных жителей изолировали от зоны боевых действий.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.