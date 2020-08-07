О нас
Report Georgia

В России уничтожили террориста

В России уничтожили террориста В ходе перестрелки правоохранителей с боевиками в российском городе Назрань (Республика Ингушетия) был убит один из террористов
В регионе
7 августа 2020 г. 02:35
В России уничтожили террориста

В ходе перестрелки правоохранителей с боевиками в российском городе Назрань (Республика Ингушетия) был убит один из террористов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Один из участников незаконного вооруженного формирования ликвидирован. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет", — сказал собеседник агентства.

К настоящему времени активная фаза боя окончена, отметил источник.

Ранее стало известно в районе Назрани в Республике Ингушетия идет перестрелка между неизвестными боевиками и российскими правоохранителями. Был введен режим КТО, местных жителей изолировали от зоны боевых действий.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiyada terrorçu zərərsizləşdirildi

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане откроют пляжи
В Азербайджане откроют пляжи
3 августа 2020 г. 17:12
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
3 августа 2020 г. 16:49
Торговые центры не откроют до сентября
Торговые центры не откроют до сентября
3 августа 2020 г. 17:09
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Названо число коронавирусных больных в реанимации
Названо число коронавирусных больных в реанимации
2 августа 2020 г. 21:06
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 18:06
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
3 августа 2020 г. 16:37
Полиция заинтересовалась роликами Баку этим вечером
Полиция заинтересовалась роликами "Баку этим вечером"
1 августа 2020 г. 18:52
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
31 июля 2020 г. 11:00

Последние новости

02:35
В России уничтожили террориста В регионе
02:00
Сестра Мэрайи Кэри подала в суд на мать за насилие сатанистами Шоу-бизнес
01:55
В Физули обнаружили артиллерийский снаряд Происшествия
01:22
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников во французском банке Другие страны
01:16
Разыскиваемый брат Сержа Саргсяна доставлен в Армению В регионе
01:07
Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы Футбол
01:01
В Москве скончались еще 12 больных коронавирусом Другие страны
00:20
Билл Гейтс предсказал "катастрофу опаснее коронавируса" Другие страны
00:05
ВидеоЛукашенко впервые рассказал о своем отце Это интересно
23:37
В России запатентовали препарат от коронавируса В регионе
23:34
В Ливане прошли аресты по делу о взрыве Другие страны
23:04
Еще две команды вышли в четвертьфинал Лиги Европы Футбол
22:59
Житель Нефтчалы покончил с собой Происшествия
22:40
Футболист сборной Беларуси дисквалифицирован за договорные матчи Футбол
22:35
В Шеки перевернулся "КамАЗ", есть раненый Происшествия
Вся новостная лента