В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

Семь человек скончались в результате отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел в городе Сланцы. Еще два человека доставлены в больницу с сильной интоксикацией.

Прокуратура области проводит проверку, возбуждено уголовное дело.