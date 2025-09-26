Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 10:45
    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    Семь человек скончались в результате отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Инцидент произошел в городе Сланцы. Еще два человека доставлены в больницу с сильной интоксикацией.

    Прокуратура области проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

