Rusiyada 19 nəfər alkoqoldan zəhərlənərək ölüb
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 13:13
Rusiyanın Leninqrad vilayətində sentyabr ayı ərzində 19 nəfər alkoqol surroqatından zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.
Regional hökumətin məlumatına görə, sentyabr ayı ərzində Leninqrad vilayətinin Slantsevski rayonunda alkoqol qəbulundan sonra 19 nəfər ölüb. Səkkiz nəfərin ölümünə səbəbin metanoldan zəhərlənmə olması laboratoriya şəraitində təsdiqlənib.
Son xəbərlər
14:41
Azərbaycan sahibkarları tekstil seminarına dəvət olunurlarBiznes
14:39
İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
14:36
Foto
Fransalı idmançılar Bakıdakı turnirdə qızıl medal qazanıblarFərdi
14:35
DİM sədri: Bu il 195 şəhid və qazi övladı ali məktəbə daxil olubElm və təhsil
14:33
Ermənistanda daha bir məmur qətl hadisəsi ilə əlaqədar işdən qovulubRegion
14:33
Video
DİN-in şəxsi heyəti Anım günü ilə bağlı Zəfər parkını ziyarət edibDaxili siyasət
14:32
"Sabah"ın futbolçusu əməliyyat olunub, 6 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaqFutbol
14:30
Sırski: Cəbhədə vəziyyəti dəyişmək üçün Ukraynaya müasir dronlara qarşı silahlar lazımdırDigər ölkələr
14:29