    Rusiyada 19 nəfər alkoqoldan zəhərlənərək ölüb

    Region
    • 26 sentyabr, 2025
    • 13:13
    Rusiyada 19 nəfər alkoqoldan zəhərlənərək ölüb

    Rusiyanın Leninqrad vilayətində sentyabr ayı ərzində 19 nəfər alkoqol surroqatından zəhərlənərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.

    Regional hökumətin məlumatına görə, sentyabr ayı ərzində Leninqrad vilayətinin Slantsevski rayonunda alkoqol qəbulundan sonra 19 nəfər ölüb. Səkkiz nəfərin ölümünə səbəbin metanoldan zəhərlənmə olması laboratoriya şəraitində təsdiqlənib.

