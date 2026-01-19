В России самолет выкатился за пределы ВПП при совершении посадки
В регионе
- 19 января, 2026
- 09:23
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Минеральных Вод, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы (РФ) при совершении посадки.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.
По информации пресс-службы, пострадавших нет. Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.
