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В России резко выросла заболеваемость микоплазменной пневмонией

В России резко выросла заболеваемость микоплазменной пневмонией В Москве и других регионах России растет число заболевших микоплазменной пневмонией.
В регионе
1 декабря 2024 г. 01:56
В России резко выросла заболеваемость микоплазменной пневмонией

В Москве и других регионах России растет число заболевших микоплазменной пневмонией.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Известия".

По данным издания, заболеваемость микоплазменной пневмонией резко выросла за последний год. Например, если в октябре – декабре 2023 года частота выявления Mycoplasma pneumoniae у пациентов составляла лишь 4,9%, то за аналогичный период текущего года (не учитывая декабрь) показатель увеличился до 19,6% — практически в четыре раза.

"Вспышки болезни фиксируются в разных регионах страны. При этом сама болезнь протекает не явно, и люди, не зная своего диагноза, не изолируются и заражают других. Опасность — в отсутствии выраженных симптомов. У пациентов сохраняется нормальная температура, а мокрота не выделяется. Выдать болезнь может только легкое покашливание, которое часто остается без внимания. Отсутствие лечения приводит к формированию фиброза легких, люди становятся уязвимы к любым другим инфекциям", — отмечает собеседник "Известий" кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

По словам специалиста, профилактика пневмонии включает несколько моментов, в том числе вакцинация от пневмококковой, гемофильной инфекции и гриппа.

"Регулярно прививаться от гриппа важно людям из групп риска, включая пожилых пациентов, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто проживает в организованных коллективах, таких как дома престарелых. Делать это нужно до начала сезона эпидемий, чтобы организм успел выработать иммунитет", - добавил Д.Буланов.

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