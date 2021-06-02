В России появятся быстрые тесты на пять опасных инфекций

К концу года в России создадут "быстрые" тесты на выявление пяти опасных инфекций.

К концу года в России создадут "быстрые" тесты для выявления пяти опасных инфекций.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Также мы работаем не только над быстрым созданием тестов, но и над быстрыми тестами. Очень важно максимально быстро получать информацию по инфекции, которая циркулирует, которой может быть заражен человек. Уже к концу этого года будут созданы быстрые за 60 минут тесты на пять эпидемически важных инфекций – COVID, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк", - сказала Голикова.