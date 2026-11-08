В России обнаружены тела пяти человек в упавшем в реку автомобиле
- 08 ноября, 2026
- 16:33
Будьте в курсе главных новостей!
В российском городе Новочебоксарске (Чувашия) обнаружены тела всех пяти человек, погибших в результате падения автомобиля в реку Цивиль.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
"В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела еще двух человек, спасателями МЧС они извлечены из воды. Все пятеро погибших установлены", - сообщили в ведомстве.
Ранее из воды были извлечены тела трех погибших.
По данным следствия, вечером 6 ноября автомобиль, в котором находились трое мужчин и две девушки, съехал в реку Цивиль.
В прокуратуре Чувашии сообщили, что компания местных жителей уехала на автомобиле, после чего связь с ними была потеряна. Родственники обратились в полицию с заявлением об их розыске.
На месте происшествия были обнаружены следы автомобиля, ведущие к обрыву у реки.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Следователи продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.