В России обнаружены тела пяти человек в упавшем в реку автомобиле

В российском городе Новочебоксарске (Чувашия) обнаружены тела всех пяти человек, погибших в результате падения автомобиля в реку Цивиль.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела еще двух человек, спасателями МЧС они извлечены из воды. Все пятеро погибших установлены", - сообщили в ведомстве.

Ранее из воды были извлечены тела трех погибших.

По данным следствия, вечером 6 ноября автомобиль, в котором находились трое мужчин и две девушки, съехал в реку Цивиль.

В прокуратуре Чувашии сообщили, что компания местных жителей уехала на автомобиле, после чего связь с ними была потеряна. Родственники обратились в полицию с заявлением об их розыске.

На месте происшествия были обнаружены следы автомобиля, ведущие к обрыву у реки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.