Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В России обнаружены тела пяти человек в упавшем в реку автомобиле

    В регионе
    • 08 ноября, 2026
    • 16:33
    В России обнаружены тела пяти человек в упавшем в реку автомобиле

    В российском городе Новочебоксарске (Чувашия) обнаружены тела всех пяти человек, погибших в результате падения автомобиля в реку Цивиль.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

    "В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела еще двух человек, спасателями МЧС они извлечены из воды. Все пятеро погибших установлены", - сообщили в ведомстве.

    Ранее из воды были извлечены тела трех погибших.

    По данным следствия, вечером 6 ноября автомобиль, в котором находились трое мужчин и две девушки, съехал в реку Цивиль.

    В прокуратуре Чувашии сообщили, что компания местных жителей уехала на автомобиле, после чего связь с ними была потеряна. Родственники обратились в полицию с заявлением об их розыске.

    На месте происшествия были обнаружены следы автомобиля, ведущие к обрыву у реки.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

    Следователи продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

    Следственный комитет РФ Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Rusiyada çaya düşən avtomobildə beş nəfərin meyiti tapılıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    19:37
    В Египте при сходе поезда с рельсов погибли четверо, еще 88 пострадали - Обновлено
    Другие страны
    19:26
    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции
    Внешняя политика
    19:13
    Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства
    Другие страны
    18:59
    Фото
    В ряде стран проведены мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    18:46
    Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назад
    Другие страны
    18:28
    Иран утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара
    Другие страны
    18:23
    Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы Азербайджана
    В регионе
    18:22
    Руководство ANAMA посетило монумент Победы
    Внутренняя политика
    18:15
    Haber Global: Единство Азербайджана и Турции непоколебимо
    В регионе
    Лента новостей