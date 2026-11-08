İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Rusiyada çaya düşən avtomobildə beş nəfərin meyiti tapılıb

    Region
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:46
    Rusiyada çaya düşən avtomobildə beş nəfərin meyiti tapılıb

    Rusiyanın Novoçeboksarsk (Çuvaşiya) şəhərində avtomobilin Sivil çayına düşməsi nəticəsində həlak olan beş nəfərin meyiti tapılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsinin regional idarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Hadisə yerinə baxış zamanı daha iki nəfərin cəsədi tapılıb, onlar FHN xilasediciləri tərəfindən sudan çıxarılıb. Həlak olan hər beş nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib", - qurumdan bildirilib.

    İstintaqın məlumatına görə, noyabrın 6-sı axşam saatlarında içərisində üç kişi və iki qızın olduğu avtomobil Sivil çayına düşüb.

    Çuvaşiya prokurorluğundan bildiriblər ki, bir qrup yerli sakin avtomobillə getdikdən sonra onlarla əlaqə kəsilib. Qohumları onların axtarışa verilməsi ilə bağlı polisə ərizə ilə müraciət ediblər.

    Hadisə yerində çay kənarındakı uçuruma aparan avtomobil izləri aşkarlanıb.

    Baş vermiş hadisə faktı üzrə ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

    Müstəntiqlər hadisə yerinə baxışı davam etdirir, şahidləri dindirirlər. Məhkəmə-tibbi ekspertizalar təyin edilib.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölənlərin sayı Rusiya Federasiyası
    В России обнаружены тела пяти человек в упавшем в реку автомобиле
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:22
    Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesabında Türkiyə lideri ilə görüşünə dair paylaşım olunub
    Xarici siyasət
    19:16
    Foto
    Zəfər Günü münasibətilə Ağdam və Xocavənd rayonlarında ağacəkmə aksiyaları keçirilib
    Ekologiya
    19:08
    Foto
    Xüsusi nümayəndəliyin və Ağdam, Füzuli, Xocavənddə Bərpa, Tikinti, İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları şəhid ailələri ilə görüşüb
    Daxili siyasət
    18:52
    Qırx dörd günün dərsləri: Azərbaycanın iradəsi hərbi üstünlüyü siyasi nəticəyə çevirdi
    Analitika
    18:27
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - Yenilənib
    Xarici siyasət
    18:21
    Foto
    Bir sıra xarici ölkələrdə Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    Xarici siyasət
    18:11
    Ərdoğan: Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini və bölgədə davamlı sülh səylərini dəstəkləyirik
    Region
    18:06
    ANAMA-nın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    Daxili siyasət
    18:03
    Video
    "Haber Global": Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri əbədi qardaşlığa əsaslanır
    Region
    Bütün Xəbər Lenti