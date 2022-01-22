В России наблюдается рост заражений коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 57 212, до 11 044 986. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 57 212, до 11 044 986. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 9 902, что на 8,4% превысило показатель предыдущего дня. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 681, до 325 433.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 525, до 10 000 577. Доля выписанных пациентов снизилась до 90,5% от общего числа заразившихся.