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В России количество подтопленных весенним паводком домов выросло вдвое

В России количество подтопленных весенним паводком домов выросло вдвое Количество домов, которые подтопило весенним паводком на территории России, выросло вдвое.
В регионе
14 марта 2023 г. 10:56
В России количество подтопленных весенним паводком домов выросло вдвое

Количество домов, которые подтопило весенним паводком на территории России, выросло вдвое.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По последней информации, в 59 населенных пунктах на территории страны подтоплены 88 жилых домов, более 1,3 тыс. приусадебных участков, 70 мостов, 18 участков дорог", - сказал собеседник агентства.

В понедельник МЧС России сообщало о подтоплении 41 дома.

Наиболее сильные подтопления наблюдаются в Саратовской и Самарской областях. В Петровском районе Самарской области в связи с этим введен режим ЧС.

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