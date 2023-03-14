В России количество подтопленных весенним паводком домов выросло вдвое

Количество домов, которые подтопило весенним паводком на территории России, выросло вдвое.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"По последней информации, в 59 населенных пунктах на территории страны подтоплены 88 жилых домов, более 1,3 тыс. приусадебных участков, 70 мостов, 18 участков дорог", - сказал собеседник агентства.
В понедельник МЧС России сообщало о подтоплении 41 дома.
Наиболее сильные подтопления наблюдаются в Саратовской и Самарской областях. В Петровском районе Самарской области в связи с этим введен режим ЧС.