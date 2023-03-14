В России количество подтопленных весенним паводком домов выросло вдвое

Количество домов, которые подтопило весенним паводком на территории России, выросло вдвое.

Количество домов, которые подтопило весенним паводком на территории России, выросло вдвое.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По последней информации, в 59 населенных пунктах на территории страны подтоплены 88 жилых домов, более 1,3 тыс. приусадебных участков, 70 мостов, 18 участков дорог", - сказал собеседник агентства.

В понедельник МЧС России сообщало о подтоплении 41 дома.

Наиболее сильные подтопления наблюдаются в Саратовской и Самарской областях. В Петровском районе Самарской области в связи с этим введен режим ЧС.