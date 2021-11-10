О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России число умерших от коронавируса превысило 1,2 тыс.

В России число умерших от коронавируса превысило 1,2 тыс. В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 39 160 случаев. Число умерших составил 1 211 пациентов, что является новым антирекордом.
В регионе
10 ноября 2021 г. 11:17
В России число умерших от коронавируса превысило 1,2 тыс.

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 39 160 случаев. Число умерших составил 1 211 пациентов, что является новым антирекордом.

Как передает Report, это следует из данных, обнародованных во вторник.

Рост смертности начался с конца сентября, практически совпав в новым эпидемическим подъемом заболеваемости COVID-19. Больше всего скончавшихся в Москве - 95, в Санкт-Петербурге - 88, в Московской области - 62.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 873 тыс. 655 случаев коронавирусной инфекции, 249 215 умерших и 7 млн 619 тыс. 596 выписанных, в том числе 32 036 выписаны за последние сутки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
10 ноября 2021 г. 10:37
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
9 ноября 2021 г. 12:01
Министры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
ФотоМинистры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
9 ноября 2021 г. 10:38
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
9 ноября 2021 г. 00:05
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления
8 ноября 2021 г. 23:01
Эрдоган: Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев в рамках реализации Зангезурского коридора
Эрдоган: Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев в рамках реализации Зангезурского коридора
8 ноября 2021 г. 22:48
В Баку состоялся музыкальный фейерверк по случаю Дня Победы
ФотоВ Баку состоялся музыкальный фейерверк по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 21:38
Музыкальный фейерверк в Шуше
ФотоМузыкальный фейерверк в Шуше
8 ноября 2021 г. 21:11
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы
8 ноября 2021 г. 20:50
МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
8 ноября 2021 г. 08:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi