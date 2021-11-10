В России число умерших от коронавируса превысило 1,2 тыс.

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 39 160 случаев. Число умерших составил 1 211 пациентов, что является новым антирекордом.

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 39 160 случаев. Число умерших составил 1 211 пациентов, что является новым антирекордом.

Как передает Report, это следует из данных, обнародованных во вторник.

Рост смертности начался с конца сентября, практически совпав в новым эпидемическим подъемом заболеваемости COVID-19. Больше всего скончавшихся в Москве - 95, в Санкт-Петербурге - 88, в Московской области - 62.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 873 тыс. 655 случаев коронавирусной инфекции, 249 215 умерших и 7 млн 619 тыс. 596 выписанных, в том числе 32 036 выписаны за последние сутки.