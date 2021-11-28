В России число пострадавших при взрыве на шахте выросло до 76

Количество пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе возросло до 76. Из них 64 находятся в больнице.

Количество пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе (Россия) возросло до 76. Из них 64 находятся в больнице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба правительства Кемеровской области.

"По состоянию на 12:00 местного времени (09:00 – бакинское время) 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 72 пострадавших.

Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Ранее сообщалось о 12 госпитализированных горноспасателях. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.