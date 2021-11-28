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В России число пострадавших при взрыве на шахте выросло до 76

В России число пострадавших при взрыве на шахте выросло до 76 Количество пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе возросло до 76. Из них 64 находятся в больнице.
В регионе
28 ноября 2021 г. 10:21
В России число пострадавших при взрыве на шахте выросло до 76

Количество пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе (Россия) возросло до 76. Из них 64 находятся в больнице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба правительства Кемеровской области.

"По состоянию на 12:00 местного времени (09:00 – бакинское время) 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 72 пострадавших.

Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Ранее сообщалось о 12 госпитализированных горноспасателях. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

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