В РФ в результате ДТП пять детей погибли, шесть пострадали

Пять детей погибли, еще шесть получили травмы в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузового автомобиля на трассе Р-255 "Сибирь".

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"ДТП произошло на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь". Столкнулся автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Предварительно, в результате ДТП погибли пять детей в возрасте примерно 16-17 лет, еще шесть пострадали", - сказал собеседник агентства.

Всего, по его словам, в автобусе было 13 человек, 11 из них подростки.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают полиция, сотрудники оперативных служб.