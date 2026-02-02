В РФ в результате ДТП пять детей погибли, шесть пострадали
В регионе
- 02 февраля, 2026
- 17:20
Пять детей погибли, еще шесть получили травмы в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузового автомобиля на трассе Р-255 "Сибирь".
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"ДТП произошло на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь". Столкнулся автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Предварительно, в результате ДТП погибли пять детей в возрасте примерно 16-17 лет, еще шесть пострадали", - сказал собеседник агентства.
Всего, по его словам, в автобусе было 13 человек, 11 из них подростки.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают полиция, сотрудники оперативных служб.
