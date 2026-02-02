Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    В РФ в результате ДТП пять детей погибли, шесть пострадали

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 17:20
    В РФ в результате ДТП пять детей погибли, шесть пострадали

    Пять детей погибли, еще шесть получили травмы в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузового автомобиля на трассе Р-255 "Сибирь".

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

    "ДТП произошло на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь". Столкнулся автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Предварительно, в результате ДТП погибли пять детей в возрасте примерно 16-17 лет, еще шесть пострадали", - сказал собеседник агентства.

    Всего, по его словам, в автобусе было 13 человек, 11 из них подростки.

    Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают полиция, сотрудники оперативных служб.

    Россия Красноярский край ДТП жертвы
    Ты - Король

    Последние новости

    18:30

    Британия ввела санкции против главы МВД Ирана

    Другие страны
    18:29

    В Азербайджане доля Android на рынке планшетов за год снизилась на 18%

    ИКТ
    18:17

    Yandex потерял 32% своей рыночной доли в Азербайджане за два месяца

    ИКТ
    18:16

    Аль-Ануни: Военная эскалация в отношении Ирана "расшатает" регион

    Другие страны
    18:03

    Венгрия обратилась в Европейский суд для пересмотра запрета на импорт энергоресурсов из РФ

    Другие страны
    17:58

    Казахстан принял решение о строительстве второй АЭС

    В регионе
    17:54

    Багери: Иран не планирует передавать другим странам обогащенные ядерные материалы

    Другие страны
    17:53

    Глава ЕК и Зеленский обсудили "План процветания Украины"

    В регионе
    17:49

    В Азербайджане рыночная доля мобильных устройств за последние 7 месяцев снизилась на 54%

    ИКТ
    Лента новостей