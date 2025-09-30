Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В РФ суд арестовал фигуранта дела о гибели 38 человек от суррогатного алкоголя

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 17:47
    В РФ суд арестовал фигуранта дела о гибели 38 человек от суррогатного алкоголя

    Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца местного жителя Владимира Терехова, который был задержан по делу о гибели людей из-за отравления суррогатным алкоголем.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

    Терехов обвиняется в производстве, хранении, перевозки либо сбыте товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Он вину не признает.

    По данным следствия, он совместно с еще несколькими лицами незаконно купил спиртосодержащую продукцию на складе в поселке Трубников Бор, после чего передал продукцию лицам, которые распространили ее в Сланцевском и Волосовском районах.

    С 24 сентября в медучреждения этих районов начали поступать сообщения об отравлениях суррагатным алкоголем. Погибли 38 человек. Во время расследования были задержаны в общей сложности 14 человек.

    Россия Санкт-Петербург суррогатный алкоголь отравление

