    В РФ задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя

    • 27 сентября, 2025
    • 09:16
    В РФ задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя

    Сотрудники полиции задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя, из-за которого в Сланцевском районе Ленинградской области в сентябре ушли из жизни 19 человек, трое госпитализированы.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила в соцсетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    "В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя. Им оказался 54-летний житель г. Сланцы. В его гараже обнаружены емкости с спиртосодержащей продукцией. Все они изъяты и направлены на экспертизу", - сообщила она.

    Отметим, что вчера в области скончались семь человек в результате отравления суррогатным алкоголем. Сообщалось о том, что задержана сотрудница детского сада, которую подозревают в поставках спирта для кустарного производства алкоголя.

