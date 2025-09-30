Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В РФ прекратили работу визовые центры Чехии

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 17:17
    В РФ прекратили работу визовые центры Чехии

    Визовые центры Чехии в России прекращают работу с 30 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-релиз VFS Global.

    "Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. 26 сентября 2025 года – последний день приема заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года – в Москве. После этой даты для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве", - сказано в сообщении.

    Чехия Россия визовые центры
    Rusiyada Çexiyanın viza mərkəzlərinin işi dayandırılıb

    Последние новости

    18:20

    BP может оказать поддержку начинающим компаниям в области работы с метаном

    Энергетика
    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    Лента новостей