В РФ прекратили работу визовые центры Чехии
В регионе
- 30 сентября, 2025
- 17:17
Визовые центры Чехии в России прекращают работу с 30 сентября.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-релиз VFS Global.
"Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. 26 сентября 2025 года – последний день приема заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года – в Москве. После этой даты для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве", - сказано в сообщении.
