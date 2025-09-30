В РФ прекратили работу визовые центры Чехии

Визовые центры Чехии в России прекращают работу с 30 сентября.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-релиз VFS Global.

"Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. 26 сентября 2025 года – последний день приема заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года – в Москве. После этой даты для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве", - сказано в сообщении.