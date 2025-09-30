Rusiyada Çexiyanın viza mərkəzlərinin işi dayandırılıb
Region
- 30 sentyabr, 2025
- 17:20
Çexiyanın Rusiyadakı viza mərkəzləri sentyabrın 30-dan etibarən işini dayandırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri "VFS Global"ın mətbuat açıqlamasına istinadən məlumat verir.
"Hörmətli müraciətçilər, sizi Çexiyanın Rusiyadakı viza mərkəzlərinin fəaliyyətinin başa çatması barədə məlumatlandırırıq. 2025-ci il sentyabrın 26-sı regional mərkəzlərdə müraciətlərin qəbulu üçün son gün, sentyabrın 29-u isə Moskvada son gündür. Bu tarixdən sonra Çexiya Şengen vizalarının verilməsi ilə bağlı müraciətlər üçün birbaşa Çexiyanın Moskvadakı səfirliyinin konsulluq şöbəsinə müraciət etmək lazımdır", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
18:09
Tramp Paşinyanı "digər oğlan" adlandırıbDigər
18:03
Əfqan İsayev: "SOCAR ekoloji auditlər keçirir"Energetika
18:02
ABŞ müdafiə naziri: Düşmənlərimizə qarşı sarsıdıcı zərbə endirəcəyikDigər ölkələr
18:01
Foto
Azərbaycan və Ukrayna "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
17:58
Tramp Putinlə Zelenskinin görüşünü zəruri sayırDigər ölkələr
17:55
SOCAR rəsmisi: "Biz "təmiz enerji" şirkətinə çevrilmək istəyirik"Energetika
17:53
Foto
Qüdsi Osmanov Rumıniyanın Yassı şəhərinin meri ilə görüşübXarici siyasət
17:50
BMT Qəzzaya humanitar yardımın həcmini artırmağa hazırdırDigər ölkələr
17:49
Foto