İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Rusiyada Çexiyanın viza mərkəzlərinin işi dayandırılıb

    Region
    • 30 sentyabr, 2025
    • 17:20
    Rusiyada Çexiyanın viza mərkəzlərinin işi dayandırılıb

    Çexiyanın Rusiyadakı viza mərkəzləri sentyabrın 30-dan etibarən işini dayandırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri "VFS Global"ın mətbuat açıqlamasına istinadən məlumat verir.

    "Hörmətli müraciətçilər, sizi Çexiyanın Rusiyadakı viza mərkəzlərinin fəaliyyətinin başa çatması barədə məlumatlandırırıq. 2025-ci il sentyabrın 26-sı regional mərkəzlərdə müraciətlərin qəbulu üçün son gün, sentyabrın 29-u isə Moskvada son gündür. Bu tarixdən sonra Çexiya Şengen vizalarının verilməsi ilə bağlı müraciətlər üçün birbaşa Çexiyanın Moskvadakı səfirliyinin konsulluq şöbəsinə müraciət etmək lazımdır", - məlumatda bildirilib.

    Rusiya Çexiya viza
    В РФ прекратили работу визовые центры Чехии

    Son xəbərlər

    18:09

    Tramp Paşinyanı "digər oğlan" adlandırıb

    Digər
    18:03

    Əfqan İsayev: "SOCAR ekoloji auditlər keçirir"

    Energetika
    18:02

    ABŞ müdafiə naziri: Düşmənlərimizə qarşı sarsıdıcı zərbə endirəcəyik

    Digər ölkələr
    18:01
    Foto

    Azərbaycan və Ukrayna "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    17:58

    Tramp Putinlə Zelenskinin görüşünü zəruri sayır

    Digər ölkələr
    17:55

    SOCAR rəsmisi: "Biz "təmiz enerji" şirkətinə çevrilmək istəyirik"

    Energetika
    17:53
    Foto

    Qüdsi Osmanov Rumıniyanın Yassı şəhərinin meri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:50

    BMT Qəzzaya humanitar yardımın həcmini artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:49
    Foto

    Rəşad Məcid: Azərbaycanın və Özbəkistanın media birlikləri arasında əlaqələr dərinləşir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti