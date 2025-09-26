Локомотивная бригада пострадала при столкновении грузовика и поезда в РФ - ОБНОВЛЕНО

Локомотивная бригада пострадала при столкновении грузовика и поезда под Смоленском, у машиниста и его помощника травмы средней тяжести.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Московской железной дороги (МЖД).

Для устранения последствий аварии направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда.

10:24

Шесть вагонов с топливом сошли с рельсов и загорелись после столкновения фуры с грузовым составом на переезде в Смоленской области России.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС РФ.

Сообщается, что с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с ГСМ.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили о том, что водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед движущимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.