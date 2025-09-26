Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Локомотивная бригада пострадала при столкновении грузовика и поезда в РФ - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 10:39
    Локомотивная бригада пострадала при столкновении грузовика и поезда в РФ - ОБНОВЛЕНО

    Локомотивная бригада пострадала при столкновении грузовика и поезда под Смоленском, у машиниста и его помощника травмы средней тяжести.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Московской железной дороги (МЖД).

    Для устранения последствий аварии направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда.

    Шесть вагонов с топливом сошли с рельсов и загорелись после столкновения фуры с грузовым составом на переезде в Смоленской области России.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС РФ.

    Сообщается, что с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с ГСМ.

    В пресс-службе Московской железной дороги сообщили о том, что водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед движущимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

    Россия Смоленская область МЧС столкновение товарный поезд ГСМ
    Видео
    Rusiyada yük maşını və qatar toqquşub, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    11:41
    Фото

    НДЦ обсудил с Clearstream взаиморасчеты и интеграцию на международные рынки

    Финансы
    11:40

    В Ереване перед зданием парламента проходит акция с требованием Пашиняна

    В регионе
    11:39

    В Лянкяране пройдет конференция по государственно-религиозным отношениям

    Внутренняя политика
    11:29

    Елена Кондратенко: В работе международных кастодиальных агентств наблюдаются проблемы

    Финансы
    11:28

    В турецком регионе Кемер рухнул потолок 5-звездочного отеля

    В регионе
    11:23

    Завершен первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктуры

    Другие
    11:11

    В американском штате Орегон произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    11:01

    Азербайджан признан пионером водородного развития в Южном Кавказе и Центральной Азии

    Энергетика
    10:59

    Цены на золото повысились перед выходом данных по экономике США

    Финансы
    Лента новостей