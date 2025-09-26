Rusiyada yük maşını və qatar toqquşub, xəsarət alanlar var
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 10:53
Rusiyanın Smolensk vilayəti yaxınlığında yük maşını ilə qatarın toqquşması zamanı lokomotiv briqadası xəsarət alıb.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Moskva Dəmir Yolu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, maşinist və köməkçisi orta dərəcəli xəsarət alıblar.
Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, toqquşmadan sonra yanacaqla dolu altı vaqon alovlanıb.
Qəzanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün üç yanğınsöndürən və dörd bərpa qatarı göndərilib.
Son xəbərlər
11:35
Türkiyənin Kemer bölgəsində hotelin tavanı uçubRegion
11:32
MSK nümayəndə heyəti Moldovada parlament seçkilərini müşahidə edəcəkDaxili siyasət
11:31
Bu ilin yay ayında 100-ə yaxın insanı gün vurubSağlamlıq
11:25
Milli Məclisin deputatları Anım Günü ilə bağlı dünya parlamentlərindəki həmkarlarına müraciət ediblərDaxili siyasət
11:24
Mundialda dörd medal qazanan paraüçgüçü: "Paralimpiadada Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəyəm"Fərdi
11:24
Foto
MDM və "Clearstream" hesablaşma mexanizmlərinin yaradılmasını müzakirə edibMaliyyə
11:20
Azərbaycanda Xəzər dənizinin suyundan hidrogen layihələrində istifadənin çətinlikləri açıqlanıbEnergetika
11:19
Azərbaycan və Gürcüstan Qara dəniz "yaşıl enerji dəhlizi" layihəsi üzrə görüş keçirəcəklərEnergetika
11:18