В результате взрыва и пожара в Иджеване пострадали два человека

Два человека пострадали в результате взрыва и пожара в Иджеване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в местной полиции.

"По предварительным данным, на территории "Кривой" загорелся мусор. За пожаром последовал взрыв", - сообщили в полиции.

Пострадавшие доставлены в медицинский центр, полиция готовит материалы, чтобы направить их в Следственный комитет.