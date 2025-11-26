В результате взрыва и пожара в Иджеване пострадали два человека
В регионе
- 26 ноября, 2025
- 16:55
Два человека пострадали в результате взрыва и пожара в Иджеване.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в местной полиции.
"По предварительным данным, на территории "Кривой" загорелся мусор. За пожаром последовал взрыв", - сообщили в полиции.
Пострадавшие доставлены в медицинский центр, полиция готовит материалы, чтобы направить их в Следственный комитет.
Последние новости
17:38
На Филиппинах в результате ДТП погибли 11 человекДругие страны
17:29
Минэкономики: В Азербайджане началось создание инфраструктуры суперкомпьютераИКТ
17:28
Кассационный суд Франции отклонил апелляцию СаркозиДругие страны
17:25
Азербайджан готовится к тестированию средств криптозащитыИКТ
17:22
Вильнюсский аэропорт закрыт из-за выкатившегося самолетаДругие страны
17:21
Узбекистан и ЕС нацелены на усиление стратегического партнерстваВ регионе
17:16
Французская KAPPA представит инструменты для анализа скважин на месторождении "Умид-Бабек" - ЭКСКЛЮЗИВЭнергетика
17:15
Каллас: Если бы РФ могла, она уже выиграла бы войну в УкраинеДругие
17:14