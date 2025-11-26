Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В результате взрыва и пожара в Иджеване пострадали два человека

    В регионе
    • 26 ноября, 2025
    • 16:55
    Два человека пострадали в результате взрыва и пожара в Иджеване.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в местной полиции.

    "По предварительным данным, на территории "Кривой" загорелся мусор. За пожаром последовал взрыв", - сообщили в полиции.

    Пострадавшие доставлены в медицинский центр, полиция готовит материалы, чтобы направить их в Следственный комитет.

    Ermənistanda partlayış və yanğın nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb

    Лента новостей