Ermənistanda partlayış və yanğın nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb
Region
- 26 noyabr, 2025
- 17:14
İcevanda baş verən partlayış və yanğın nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.
"Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.
"İlkin məlumata görə, "Krivoy" ərazisində zibil alovlanıb. Yanğından sonra partlayış olub", - məlumatda bildirilib.
Xəsarət alanlar tibb mərkəzinə yerləşdirilib, polis İstintaq Komitəsinə göndərmək üçün materiallar hazırlayır.
