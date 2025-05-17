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В результате ударов ВС РФ в Сумской области погибли восемь человек

В результате ударов ВС РФ в Сумской области погибли восемь человек В результате удара ВС России по гражданскому автобусу возле Белополья в Сумской области погибли восемь человек. Есть также раненые, и продолжается спасательная операция.
В регионе
17 мая 2025 г. 09:09
В результате ударов ВС РФ в Сумской области погибли восемь человек

В результате удара ВС России по гражданскому автобусу возле Белополья в Сумской области погибли восемь человек. Есть также раненые, и продолжается спасательная операция.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

"К сожалению, в результате циничного удара россиян по автобусу с гражданскими есть погибшие. По предварительной информации погибли 8 человек", - сказал он.

Кроме того, начальник ОВА сообщил, что из-за обстрела 5 человек были ранены.

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Версия на английском языке Russia’s airstrike on Ukraine kills 8 people
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi zərbələr nəticəsində səkkiz nəfər ölüb

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