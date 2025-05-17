В результате ударов ВС РФ в Сумской области погибли восемь человек

В результате удара ВС России по гражданскому автобусу возле Белополья в Сумской области погибли восемь человек. Есть также раненые, и продолжается спасательная операция.

В результате удара ВС России по гражданскому автобусу возле Белополья в Сумской области погибли восемь человек. Есть также раненые, и продолжается спасательная операция.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

"К сожалению, в результате циничного удара россиян по автобусу с гражданскими есть погибшие. По предварительной информации погибли 8 человек", - сказал он.

Кроме того, начальник ОВА сообщил, что из-за обстрела 5 человек были ранены.