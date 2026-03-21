    В результате удара по израильской Димоне пострадали до 40 человек

    В регионе
    21 марта, 2026
    23:16
    Не менее 39 человек пострадали из-за ракетной атаки на город Димону, расположенную на юге Израиля.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении национальной службы экстренной медицинской помощи Magen David Adom.

    Согласно поступившим данным, среди раненых - ребенок, состояние которого оценивается как тяжелое.

    Димона расположена в пустыне Негев на юге страны, где находится национальный центр ядерных исследований Израиля.

    Ранее Государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB) сообщила, что атака на Димону была осуществлена в ответ на удар по ядерному объекту в Натанзе.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана ракетные удары Государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB)
