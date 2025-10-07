Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В результате нападения на штаб КСИР в Иране погибли два человека

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 11:58
    В результате нападения на штаб КСИР в Иране погибли два человека

    Два сотрудника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) погибли в результате нападения на штаб организации в городе Сервабад иранской провинции Курдистан.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на отдел по связям с общественностью КСИР провинции.

    "Два сотрудника безопасности погибли в результате нападения членов одной из антиправительственных группировок, которые бросили ручную гранату в штаб КСИР в Сервабаде", - сообщили в КСИР.

    Отмечается, что в ходе столкновения с членами этой группировки три сотрудника КСИР получили ранения.

    İranda Sepah qərargahına hücum olub, ölənlər və yaralananlar var

