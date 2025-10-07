В результате нападения на штаб КСИР в Иране погибли два человека

Два сотрудника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) погибли в результате нападения на штаб организации в городе Сервабад иранской провинции Курдистан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на отдел по связям с общественностью КСИР провинции.

"Два сотрудника безопасности погибли в результате нападения членов одной из антиправительственных группировок, которые бросили ручную гранату в штаб КСИР в Сервабаде", - сообщили в КСИР.

Отмечается, что в ходе столкновения с членами этой группировки три сотрудника КСИР получили ранения.