В результате нападения на штаб КСИР в Иране погибли два человека
В регионе
- 07 октября, 2025
- 11:58
Два сотрудника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) погибли в результате нападения на штаб организации в городе Сервабад иранской провинции Курдистан.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на отдел по связям с общественностью КСИР провинции.
"Два сотрудника безопасности погибли в результате нападения членов одной из антиправительственных группировок, которые бросили ручную гранату в штаб КСИР в Сервабаде", - сообщили в КСИР.
Отмечается, что в ходе столкновения с членами этой группировки три сотрудника КСИР получили ранения.
