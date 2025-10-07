İranda Sepah qərargahına hücum olub, ölənlər və yaralananlar var
- 07 oktyabr, 2025
- 12:11
İranın Kürdüstan əyalətinin Sərvabad şəhərinin Maanand rayonunda İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının (Sepah) qərargahına əks-inqilabçı qüvvələr tərəfindən hücum nəticəsində iki qvardiyaçı ölüb, bir neçə hərbçi yaralanıb.
"Report" "donya-e-eqtesad"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Sepahın əyalətdəki "Beyt əl-Məqdis" korpusunun İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi bildirib.
"Kürd terrorçuları tərəfindən Sarvaabadda Sepahın bir neçə üzvü ölüb, yaralanıb", - İdarənin yaydığı başsağlığında vurğulanıb.
Yerli mütəxəssislərin bildirdiyinə əsasən, PKK terror qruplaşmasının İraqda məskunlaşan "PJAK", "Komilə", "Kürdüstan Demokrat Partiyası" silahlılarının İranın İraqla sərhəd bölgələrində hərbçilərə, sərhədçilərə, polis əməkdaşlarına belə hücumları tez-tez olur.