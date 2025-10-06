В результате ДТП в Армении один человек погиб, трое госпитализированы

Один человек погиб, трое пострадали в аварии в Армавирской области Армении.

Как передает Report, об этом сообщает спасательная служба МВД Армении.

В результате столкновения автомобиль Opel загорелся. Спасателям удалось ликвидировать возгорание за 12 минут. В салоне сгоревшего автомобиля было обнаружено тело водителя. Водитель и двое пассажиров Toyota с различными травмами были доставлены в ближайший медицинский центр. Обстоятельства аварии выясняются.

"Инцидент произошел 5 октября, в районе 23:53. В Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что столкнулись машины марки Toyota и Opel. На место выехал боевой расчет пожарно-спасательной бригады спасательной службы", - сказано в сообщении.