В результате ДТП в Армении один человек погиб, трое госпитализированы
В регионе
- 06 октября, 2025
- 10:10
Один человек погиб, трое пострадали в аварии в Армавирской области Армении.
Как передает Report, об этом сообщает спасательная служба МВД Армении.
В результате столкновения автомобиль Opel загорелся. Спасателям удалось ликвидировать возгорание за 12 минут. В салоне сгоревшего автомобиля было обнаружено тело водителя. Водитель и двое пассажиров Toyota с различными травмами были доставлены в ближайший медицинский центр. Обстоятельства аварии выясняются.
"Инцидент произошел 5 октября, в районе 23:53. В Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что столкнулись машины марки Toyota и Opel. На место выехал боевой расчет пожарно-спасательной бригады спасательной службы", - сказано в сообщении.
Последние новости
10:32
Нефть подорожала на 1,3% на фоне решения стран ОПЕК+ по увеличению добычиЭнергетика
10:30
Азербайджанский гимнаст стал победителем серии Кубка мираИндивидуальные
10:27
МЧС: За минувшую неделю произошло 201 возгораниеПроисшествия
10:22
UNICRI: Для Азербайджана ключевым является организационная готовность к использованию ИИ - ИНТЕРВЬЮИКТ
10:11
Азербайджан выдворил более 400 нелегалов в третьем квартале годаВнутренняя политика
10:10
В результате ДТП в Армении один человек погиб, трое госпитализированыВ регионе
10:08
Пожар в больнице в Индии унес жизни шести человекДругие страны
10:06
В Баку пройдет концерт в честь Узеира Гаджибейли и Микалоюса ЧюрлёнисаКультура
09:58