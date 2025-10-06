Ermənistanda yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var
06 oktyabr, 2025
10:22
Ermənistanın Armavir vilayətində baş vermiş yol qəzasında bir nəfər həlak olub, üç nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan DİN-in Xilasetmə Xidməti məlumat yayıb.
Hadisə oktyabrın 5-də, saat 23:53 radələrində baş verib. "Toyota" və "Opel" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində "Opel" markalı avtomobil alovlanıb. Xilasedicilər 12 dəqiqə ərzində yanğını söndürməyə müvəffəq olublar. Yanmış avtomobilin salonunda sürücünün meyiti aşkarlanıb. "Toyota"nın sürücüsü və iki sərnişin müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə yaxınlıqdakı tibb mərkəzinə çatdırılıb.
Qəzanın səbəbləri araşdırılır.
