В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пять человек погибли, 10 ранены
В регионе
- 07 октября, 2025
- 09:30
Пять человек погибли, более десяти получили ранения в ДТП с микроавтобусом в городе Мерсин на юго-востоке Турции.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.
Микроавтобус перевозил сельскохозяйственных рабочих.
По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.
