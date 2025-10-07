В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пять человек погибли, 10 ранены

Пять человек погибли, более десяти получили ранения в ДТП с микроавтобусом в городе Мерсин на юго-востоке Турции.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Микроавтобус перевозил сельскохозяйственных рабочих.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.