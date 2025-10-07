Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пять человек погибли, 10 ранены

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 09:30
    В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пять человек погибли, 10 ранены

    Пять человек погибли, более десяти получили ранения в ДТП с микроавтобусом в городе Мерсин на юго-востоке Турции.

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

    Микроавтобус перевозил сельскохозяйственных рабочих.

    По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.

    Türkiyədə fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, ölənlər və yaralılar var
    5 killed, 10 injured in minibus accident in Türkiye

