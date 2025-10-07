Türkiyədə fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, ölənlər və yaralılar var
- 07 oktyabr, 2025
- 09:38
Türkiyənin Mersin əyalətinin Erdemli rayonunda kənd təsərrüfatı işçilərini daşıyan mikroavtobusun aşması nəticəsində beş nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "TRT Haber" yayıb.
Bildirilib ki, hadisə yerinə təcili tibbi yardım, jandarma və yanğınsöndürmə ekipajları göndərilib.
Məlumata görə, hadisə yerində araşdırma aparılır.
