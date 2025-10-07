İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyədə fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, ölənlər və yaralılar var

    Region
    • 07 oktyabr, 2025
    • 09:38
    Türkiyənin Mersin əyalətinin Erdemli rayonunda kənd təsərrüfatı işçilərini daşıyan mikroavtobusun aşması nəticəsində beş nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "TRT Haber" yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə yerinə təcili tibbi yardım, jandarma və yanğınsöndürmə ekipajları göndərilib.

    Məlumata görə, hadisə yerində araşdırma aparılır.

    Türkiyə avtoqəza mikroavtobus Mersin
    В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пять человек погибли, 10 ранены
    5 killed, 10 injured in minibus accident in Türkiye

