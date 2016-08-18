В результате взрыва в Элязыге погибли 3, ранены 146 человек

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля недалеко от Управления безопасности региона Элязыг погибли 3, ранены 146 человек, состояние 14-ти из них тяжелое.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, информацию об этом распространили власти Элязыга.

Отмечается, что теракт был совершен террористической группировкой ПКК.

На место происшествия прибыли машины скорой медицинской помощи.

В интервью Haberturk заместитель председателя муниципалитета Элязыг Махмуд Варол сказал: "В результате взрыва сгорели машины, припаркованные у здания Управления безопасности. Звуки взрыва были слышны и в здании муниципалитета. Он был сильным. Мы думали, что взорвали здание муниципалитета, хотя оно расположено в 5 км от Управления безопасности".