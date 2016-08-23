В результате теракта в Турции погибли двое военнослужащих

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В результате взрыва, произошедшего в момент передвижения военного автомобиля по дороге в селе Андадж района Улудере турецкой провинции Ширнак, погибли двое военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в момент передвижения пехотной бронемашины было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что для обезвреживания террористов на территории проводится антиреррористическая операция.