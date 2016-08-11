В результате теракта в Иране один полицейский погиб, двое ранены

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Один полицейский погиб, двое получили серьезные ранения в результате теракта, совершенного в городе Мариван иранской провинции Курдистан.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщил заместитель начальника провинциальной полиции Абдолла Фатехи.

Нападению подверглась полицейская патрульная машина. Неизвестный бросил в салон взрывное устройство, после чего скрылся. В результате взрыва серьезные ранения получили трое. Один из пострадавших скончался в больнице.