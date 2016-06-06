​В результате падения экскурсионного автобуса в воду на юге Турции погибли 14 человек

Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ 14 человек, в том числе шесть детей, погибли в результате падения экскурсионного автобуса в оросительный канал на юге Турции, еще 26 человек ранены.

Как передает Report со ссылкой на Daily Sabah, в момент происшествия в автобусе находились учителя, ученики средней школы и их родители, которые отправились на экскурсию в город Османие.

Водитель потерял управление, и автобус, перевернувшись, упал в заполненный водой канал.

Среди погибших числятся шесть детей. Пострадавшие были госпитализированы.